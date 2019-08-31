Будущий арт-парк прямо сейчас. «Фонтанка» показывает, как выглядит главная стройплощадка последнего времени

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История со строительством судебного квартала вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, тянулась с 2012 года. В начале года на площадке наметилось оживление: стало известно, что бюджет проекта составит 35 млрд рублей, а подрядчиком без конкурса стали структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Появились рабочие и техника.

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