Склад со стройматериалами под Петербургом перестал дымить. Пожарные проливают угли

Открытое горение ангара в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти ликвидировано. Об этом 31 августа сообщают в региональном ГУ МЧС.

В данный момент спасатели занимаются разбором завалов и проливкой того, что осталось от склада.

Ангар, предположительно с деревянными плитами, начал гореть около семи утра. Огонь успел охватить свыше трёх тысяч квадратных метров. Петербуржцы с окраин могли наблюдать чёрный столб дыма.