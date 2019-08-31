В Петербурге за ночь сбили троих. Самый молодой пострадавший не выжил

Трое пешеходов попали под колёса автомобилей ночью и ранним утром 31 августа. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около трех ночи 53-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» сбил у дома 31 по проспекту Большевиков 23-летнего пешехода. По предварительным данным, молодой человек перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавший погиб на месте.

Вторая авария произошла около трёх утра во Фрунзенском районе Петербурга. В районе дома 132 по улице Бухарестской автомобиль сбил мужчин 61 года и 43 лет. Оба в состоянии средней тяжести госпитализированы. Полиция занимается поиском водителя.