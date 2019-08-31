«Просил не делать резких движений». Бортко рассказал, что обсуждал решение сняться с губернаторских выборов с первым замглавы АП

Решение сняться с выборов губернатора Петербурга режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко заранее обсуждал с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом экс-кандидат от КПРФ сказал журналистам на пресс-конференции 31 августа.

«Не совсем я утаил (информацию о своём решении сняться с выборов — прим.ред.), просочилась информация. Они пытались меня отговорить, как ни странно», — заявил он в ответ на реплику журналиста о том, что существуют свидетельства о встрече Владимира Бортко 29 августа с заместителем полпреда президента в СЗФО Вадимом Потомским и первым замглавы АП Сергеем Кириенко. Последний, как заявил Владимир Бортко, просил его «не делать резких движений».

При этом до того, как эта информация прозвучала, Владимир Бортко утверждал, что о решении сойти с предвыборной гонки не говорил никому, кроме приближенных сотрудников штаба.

«Руководству КПРФ об этом точно не было известно. Потому что если бы мне сказал председатель: «Не надо», то я бы, пожалуй, не снялся», — заявил Владимир Бортко.

О решении снять свою кандидатуру с губернаторских выборов кандидат от КПРФ заявил накануне во время дебатов. Он объяснил это нежеланием «играть в подкидного дурака краплёными картами». «Они думали, что я тихий дедушка в шарфике. Они сильно ошиблись», — сказал Владимир Бортко о своих оппонентах. В федеральном руководстве партии это решение называли ошибкой.