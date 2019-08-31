В Невском районе на крыше машины нашли тело юноши. Неделю назад он отметил совершеннолетие

Труп жителя Невского района Петербурга со следами падения с высоты найден в полутора киломерах от его дома. Погибшему неделю назад исполнилось 18 лет.

По данным «Фонтанки», тело студента было найдено 30 августа на крыше машины «Форд Фокус», припаркованной у дома 3/2 по Искровскому проспекту. Обращение в полицию поступило от местного жителя около половины двенадцатого ночи.

Буквально за час до своей смерти молодой человек заходил на свою страницу «ВКонтакте». Судя по информации, размещённой там, погибший увлекался анимэ и проводил время на анонимных веб-форумах.