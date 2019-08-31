На Украине задержали просивших взятку под видом доверенных лиц Зеленского

Украинские власти задержали группу лиц, которые, представившись «доверенными лицами» президента Владимира Зеленского и сотрудниками его администрации, вымогали взятку в размере 570 тысяч долларов за помощь с получением руководящей должности в концерне «Укроборонпром», сообщает 31 августа РБК со ссылкой на главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса.

По его словам, злоумышленники требовали сумму в валюте от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт», который в итоге обратился в прокуратуру. Вечером 30 августа злоумышленников задержали во время передачи части денег в здании, расположенном недалеко от офиса президента Украины.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере). Матиос не уточнил, сколько человек было задержано. Глава офиса президента Андрей Богдан сообщил в Facebook, что задержаны двое злоумышленников.

По данным Госбюро расследований Украины (ГБР), всего в данную преступную группу входят четыре человека, ведомство планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

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Концерн «Укроборонпром» был основан в 2010 году, он объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. В военной доктрине Зеленского содержалось предложение о лишении концерна функций по формированию военно-политической политики и переводу большей части оборонных закупок на электронные площадки.

Это произошло после того, как в феврале возбудили дело о хищении на 6,7 млн долларов на поставках подвесной системы раннего обнаружения для Госпогранслужбы от одной из структур «Укроборонпрома».