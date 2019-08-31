Петербуржцы рванули ловить последний день лета в Финляндию. На границе стоят больше двух часов

Утром в субботу, 31 августа, на границе с Финляндией собралась вереница из нескольких сотен машин.

По данным портала granitsa-online.com, время ожидания у «Брусничное-Нуйямаа», перед российским и финским пунктами пропуска в направлении Суоми, через который россияне ездят в приграничную Лаппеенранту, составляет больше двух часов.

Тем, кто направляется в Хельсинки через «Торфяновку-Ваалимаа», придется потратить час.

На МАПП «Светогорск-Иматра» пробка отнимет час с четвертью.

Как уточнили в ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, для приема автомобилей, следующих на выезд из России, на пунктах пропуска открыты все полосы на выезд и проблем со скоростью оформления нет.