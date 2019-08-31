Ещё один фанат «Зенита» получил уголовное дело. Следствие считает, что он пнул омоновца

Центр «Э» в Петербурге вычислил очередного участника фанатской драки с ОМОНом у «Газпром Арены». Это уже пятый по счёту задержанный.

По данным «Фонтанки», 30 августа следственный отдел по Петроградскому району возбудил ещё одно уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На сей раз фигурант – 31-летний Артур Данилов, работающий транспортировщиком. Следователи считают, что он 3 августа на стилобате стадиона из хулиганских побуждений пнул бойца оперативного батальона по ноге. Данилов отпущен под подписку о невыезде.

Судя по информации со странички фаната «ВКонтакте», хорошо сложенный Артур Данилов не новичок на фан-секторе. В подписках – околофутбольные паблики, в том числе с праворадикальным уклоном. В своём статусе петербуржец вещает: «Проснитесь, люди! Нас убивают!»

По делу о побоище на «Газпром Арене» уже были задержаны четверо, двое из которых отправлены в изолятор.