Мать годовалого мальчика, которого двое суток искали в Башкирии, призналась, что задушила сына

Мать годовалого мальчика, которого двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры в Башкирии, задержали по подозрению в убийстве. Об этом 31 августа сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Женщина проживает в селе Исмаилово Дюртюлинского района. У нее есть еще один ребенок пяти лет. В полицию с заявлением о пропаже сына 28-летняя мать обратилась 29 августа. Через двое суток мальчика нашли мертвым.

В СКР сообщили, что следователи «грамотно выстроили тактику допроса» и «установили психологический контакт с матерью пропавшего ребенка». В результате женщина дала признательные показания и сообщила, где находится тело. По предварительной информации, ночью 29 августа она задушила сына и закопала в своем дворе.

Мальчика нашли завернутым в домашнее одеяло на глубине более полуметра. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.