Спалился. В Петербурге пожарные нашли в квартире погорельца растущий и высушенный наркотик

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела, благодаря пожару в собственной квартире. Пожарные нашли в жилье на проспекте Косыгина 28/5 небольшую плантацию запрещённого растения и внушительное количество высушенного.

По данным «Фонтанки», квартира начала гореть 29 августа около четырёх часов дня. Причиной стал непогашенный окурок в мусорном ведре.

Сотрудников МЧС на месте ждал сюрприз, о котором они незамедлительно сообщили полиции. Оперуполномоченный приехал по адресу и забрал на экспертизу около 350 граммов наркотика растительного происхождения и 9 побегов того же самого запрещённого «домашнего цветка».

По подозрению в незаконном изготовлении задержан 30-летний владелец квартиры, которого полицейские дождались в его же квартире. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.