Ворвались в квартиру, обокрали, изнасиловали. Полиция ищет двоих неизвестных, напавших на девушку в Петербурге

Полиция Петербурга занимается поиском неизвестных, напавших на девушку в Калининском районе. Двое мужчин ворвались в арендуемую квартиру в 6 утра и жестоко надругались над жертвой.

По данным «Фонтанки» 21-летняя жительница Брянской области, снимающая жильё на Гражданском проспекте, 30 августа проснулась в 6 утра от звонка в дверь. На пороге стояли двое рослых мужчин 25-30 лет. Сходу они ударили девушку ножом в плечо, отобрали у неё 8 тысяч рублей, цепочку и кольцо, а также паспорт. Но этого им оказалось мало. На прощание они изнасиловали свою жертву и скрылись.

Полиция изъяла с места преступления записи наружных камер видеонаблюдения, биологический материал. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое, похищении документов, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.