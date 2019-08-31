Помогите Гере вернуть слух

В результате холестеатомы Гера практически ничего не слышит – опухоль привела к разрушению костных и хрящевых тканей. Ему сделали несколько операций, но восстановить слух на одном ухе не удалось. Врачи настоятельно рекомендуют слуховой аппарат костной проводимости, который позволит Гере не только слышать, но и снизит риск появления инфекций. Только за госсчёт такой аппарат не предоставляется.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Гера Филиппов, 10 лет.

Правосторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуется слуховой аппарат. Стоимость 198 376 руб.

«Сын родился с пороком сердца. В течение первого года жизни перенёс две сложные операции. Врачи смогли помочь Гере, он пошёл на поправку. Но через год на фоне лечения аспиринсодержащими препаратами у сына развилась болезнь крови. Критически снизился уровень тромбоцитов, врачи говорили, что есть риск кровотечений. Благодаря своевременному лечению мы справились и с этой бедой, но она была не последней.

В пять лет Гера заболел гнойным отитом, который привёл к появлению холестеатомы на правом ухе. Опухоль разрасталась, разрушая костные и хрящевые ткани, внутри уха скапливался гной. Лечение было долгим. За пять лет сын перенёс две операции на правом ухе, слух на нём очень снизился. А затем пришлось провести и санацию левого уха, установить шунт. Сейчас слух на левом ухе восстановился, а вот правым Гера практически не слышит.

Врачи подобрали сыну слуховой аппарат костной проводимости на правое ухо – он, в отличие от внутриушного, не повышает риск появления инфекции в ухе и развития воспаления. В таком аппарате Гера хорошо слышит даже журчание воды и пение птиц! Но получить его за счёт госбюджета невозможно. Прошу, помогите, самим нам не собрать нужную сумму». Антонина Филиппова, Боровичский район, Новгородская область.

Аудиолог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Екатерина Гарбарук:

«У Германа хронический правосторонний гнойный отит, кондуктивная тугоухость 3-й степени справа. Ребёнку необходим слуховой аппарат костной проводимости на мягком оголовье справа – он компенсирует потерю слуха и поможет развитию речи мальчика».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

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