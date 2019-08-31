В Башкирии двое суток искали годовалого ребенка. Мальчика нашли мертвым

Годовалого мальчика двое суток искали в Башкирии. Ребенка обнаружили мертвым 31 августа.

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным. Благодарим всех за участие в поиске», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы 29 августа. Женщина проснулась утром в частном доме и не обнаружила сына. У нее также есть ребенок пят лет. На поиски мальчика отправились сотрудники МВД, МЧС, следователи и добровольцы.

Следователи возбудили уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).