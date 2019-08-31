«Дом.РФ» обсудит проект арт-парка в Петербурге с врио губернатора. Организация возьмет на себя финансирование конкурса

В субботу, 31 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен провести совещание на тему так называемого арт-парка, который разместится на месте несостоявшегося Судебного квартала. Компанию ему составят представители «Дом.РФ».

По информации «Фонтанки», интерес организации к проекту парка не случаен: именно «Дом.РФ», предположительно, возьмет на себя расходы по проведению конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка. Победителя выберут в апреле 2020-го.

Акционерное общество «Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

Именно "Дом.РФ" совместно с КБ " Стрелка" разрабатывает Стандарты комплексного развития территорий. Документ ляжет в основу усовершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования.