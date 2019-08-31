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31.08.2019 12:00
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«Дом.РФ» обсудит проект арт-парка в Петербурге с врио губернатора. Организация возьмет на себя финансирование конкурса

В субботу, 31 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен провести совещание на тему так называемого арт-парка, который разместится  на месте несостоявшегося Судебного квартала. Компанию ему составят представители «Дом.РФ».

По информации «Фонтанки», интерес организации к проекту парка не случаен: именно «Дом.РФ», предположительно, возьмет на себя расходы по проведению конкурса на разработку  ландшафтно-архитектурной концепции парка. Победителя выберут в апреле 2020-го. 

Акционерное общество «Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

Именно "Дом.РФ" совместно с КБ " Стрелка" разрабатывает Стандарты комплексного развития территорий. Документ  ляжет в основу усовершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования.

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Справка:

История со строительством судебного квартала вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, тянулась с 2012 года. В начале года на площадке наметилось оживление: стало известно, что бюджет проекта составит 35 млрд рублей, а подрядчиком без конкурса стали структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Появились рабочие и техника.

Но уже в апреле ситуация коренным образом изменилась — на этом месте решили разбить арт-парк. На Петербургском экономическом форуме врио губернатора Александр Беглов рассказал, что решение об этом принял лично президент России Владимир Путин. До конца 2019 года Смольный намерен объявить конкурс на разработку концепции новой зеленой зоны. Название подбирают уже сейчас.  На сайте «Фонтанки» можно предложить свой вариант.

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