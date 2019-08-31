Под Петербургом горит склад со стройматериалами. Огонь охватил 3 тысячи квадратных метров

Ангар с пиломатериалами горит в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти. Пожар начался около семи утра и до сих пор не локализован.

Как сообщает 31 августа ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании склада поступило в 7.25. Огонь уже охватил 3375 квадратных метров и перекинулся на здание рядом.

Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности, в тушении задействованы 50 человек.

По предварительным данным, внутри ангара находятся деревянные плиты.