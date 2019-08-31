Умер сооснователь «Пушкинской, 10» художник Сергей Ковальский

Один из основателей арт-центра «Пушкинская, 10» и товарищества «Свободная культура» художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни. Об этом в Facebook 30 августа вечером написала куратор, работающая в арт-центре, Юлия Рыбакова.

Смерть художника «Фонтанке» подтвердил гендиректор «Пушкинской, 10» Мирон Муждаба. О значимой для Петербурга потере написала директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей: «Есть слова, которые надеешься никогда не прочитать и никогда не писать... Сегодня скончался Сергей Викторович Ковальский. Очень сложно и больно это осознавать».

Сергей Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде, профессионально заниматься живописью и литературой начал в конце 1960-х. Развивал направление в изобразительном искусстве, трансформирующее звук в цвет, с 1978-го публиковался в самиздате. С 1981 года был соорганизатором Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а в своем творчестве начал развивать направление фолк-арта. В 1991 году был среди основателей знаменитого центра неформальной культуры города — арт-центра «Пушкинская, 10».