Робот Фёдор рассказал, как испугался космонавта Овчинина. Опубликовано видео с работой андроида на МКС

Робот Фёдор решил не связываться с космонавтом Алексеем Овчининым и включился, не дожидаясь удара молотком. Об этом он написал 30 августа в своём твиттере.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», – сообщил робот.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Также телеканал «Вести» опубликовал первое видео с работой андроида на Международной космической станции. Управляет им космонавт Александр Скворцов.

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«При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции», – прокомментировал в твиттере Фёдор.

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Ранее «Фонтанка» писала, что Алексею Овчинину далеко не с первой попытки удалось включить «Фёдора». Он даже подумал об использовании молотка.