Технологии
Робот Фёдор рассказал, как испугался космонавта Овчинина. Опубликовано видео с работой андроида на МКС
Робот Фёдор решил не связываться с космонавтом Алексеем Овчининым и включился, не дожидаясь удара молотком. Об этом он написал 30 августа в своём твиттере.
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», – сообщил робот.
Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb— FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019
Также телеканал «Вести» опубликовал первое видео с работой андроида на Международной космической станции. Управляет им космонавт Александр Скворцов.
«При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции», – прокомментировал в твиттере Фёдор.
Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh— FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019
Ранее «Фонтанка» писала, что Алексею Овчинину далеко не с первой попытки удалось включить «Фёдора». Он даже подумал об использовании молотка.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания. Посадка "Союза МС-14" с «Фёдором» в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.