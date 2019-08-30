Незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты в Петербурге подозревают в покупке диплома

Незарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты от оппозиции Игорь Демидов стал фигурантом уголовного дела по статье о приобретении и хранении поддельных документов. Об этом 30 августа в своём телеграм-канале сообщил штаб Навального в Петербурге.

Из опубликованного постановления следует, что Демидов якобы предоставил в избирком округа «Коломяги» поддельный диплом Удмуртского государственного университета. Сам незарегистрированный кандидат настаивает на том, что документ настоящий. По статье о подделке документов Демидову грозит до 1 года лишения свободы.

Согласно сайту Горизбиркома, Игорь Геннадьевич Демидов 1960 года рождения баллотировался в округе «Коломяги» как самовыдвиженец. Однако ему отказали в регистрации. В сведениях об образовании указано, что он окончил Удмуртский государственный университет имени 50-летия СССР в 1991 году.