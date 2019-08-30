«Чтобы болельщики вносили вклад в уникальную атмосферу». УЕФА ограничил цены на билеты для фанатов гостевых команд

Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям установила потолок цен на билеты на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы для болельщиков гостевых команд. Об этом сообщается 30 августа на официальном сайте организации.

Билет для фанатов гостей в Лиге чемпионов обойдется не дороже 70 евро, в Лиге Европы — не дороже 45 евро.

«Надо учитывать, что они (фанаты гостевых команд — прим. ред.) и так тратятся на поездку. Мы вводим потолок цен на билеты, чтобы болельщики гостевых команд могли по-прежнему ездить на матчи и вносить вклад в уникальную атмосферу футбольных стадионов», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2021 году, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.