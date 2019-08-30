Уголовник и именинник подозреваются в убийстве отца майора полиции. Труп нашли под Петербургом

Оперативники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в убийстве 56-летнего жителя посёлка Кузьмоловский Всеволожского района. Вероятные душегубы показали 30 августа, где спрятали тело мужчины.

Как сообщает 47news, убитый — отец майора из ОМВД Кировского района Ленобласти. Именно он заявил вечером 27 августа о пропаже родственника. 56-летний мужчина не выходил на связь с 25 числа после того, как, таксуя, посадил в машину двоих неизвестных в Энколово. Вскоре выяснилось, что тем вечером «Форд Мондео» попал в аварию на Гражданском проспекте. ГИБДД застали в машине двух невменяемых мужчин, которые заявили, что таксист куда-то убежал. Их отправили в больницу, откуда молодчики благополучно сбежали после перевязки.

Утром 30 августа за ними пришли, а после пары часов разговоров надели на них наручники. Они согласились показать, где спрятали тело. Мужчину нашли недалеко от Энколово. 47news пишут, что его могли убить за замечание в адрес буйных пассажиров. Выяснилось, что у одного из них больше десятка судимостей, а у другого был день рождения 25 августа.