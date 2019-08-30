150 евро за смерть. Россиянка задержана по подозрению в убийстве шаманским напитком в Ларнаке

Полиция Кипра задержала гражданку России по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней латвийки.

Как сообщает 30 августа CyprusMail, смерть произошла в Ларнаке. Женщина из Латвии выпила специальный шаманский напиток с галлюциногенами, после чего попала в больницу и скончалась. Истинная причина ухода из жизни пока не установлена.

Озвучена предварительная версия. Исходя из неё, латвийка присутствовала на мероприятии, в числе организаторов которого значилась 50-летняя россиянка. После задержания она объявила о своей беременности, тем не менее, окружной суд города арестовал её на 6 дней. При обыске у гражданки России были изъяты ноутбук и другие личные вещи.

В деле есть ещё один подозреваемый. Это 42-летний колумбиец, который, как полагают следователи, поставлял запрещённые вещества. Правоохранительные органы намерены объявить его в международный розыск. По информации следствия, в церемонии приняли участие 20 иностранцев, каждый из которых заплатил за вход по €150 (около 11 тыс. руб.).