В Татарстане подняли в космос чак-чак, чтобы помочь предпринимателям

В Татарстане отправили в космос на гелиевых шарах чак-чак — национальное лакомство. Видео с запуском опубликовал в своем Instagram 30 августа президент республики Рустам Минниханов.

Как поясняет местное издание Инде, такую рекламу сняли для Фонда поддержки предпринимательства региона. Представитель компании, которая делала ролик, уточнил, что чак-чак отправили в космос на трех гелиевых шарах с подъемной силой в 12 килограммов. На них также закрепили датчики температуры, GPS-трекер и несколько камер GoPro. На высоте 30 километров шары лопнули, после чего чак-чак пошел на снижение.