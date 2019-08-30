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«Может молотком стукнуть?» Космонавты на МКС с трудом включили петербургского робота Фёдора
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки включить робота Фёдора на борту Международной космической станции. И даже с десятого раза он не отреагировал.
Об этом 30 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА. «Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота — прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», – посетовал Овчинин, находясь в модуле «Поиск», где установлен «Федор».
В этот момент космонавт Александр Скворцов находился в модуле «Звезда». Коллега Овчинина надел экзоскелет для дистанционного управления роботом.
Специалисты Центра управления полётами предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что «оживить» «Фёдора» всё-таки удалось.
«Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», – отметил космонавт.
«Леша, я тебя вижу. Достаточно хорошее изображение, четкое», – отметил Скворцов, который благодаря шлему может видеть через камеры робота. Чуть позже Скворцов смог пошевелить пальцами Фёдора.
Алексей Николаевич и Александр Александрович. Космонавты @roscosmos , герои России. Для них я просто Фёдор, для экипажа #МКС – я Skybot F-850.— FEDOR (@FEDOR37516789) August 29, 2019
Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал pic.twitter.com/AVPv7zvQs3
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания. Посадка "Союза МС-14" с «Фёдором» в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.