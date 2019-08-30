«Может молотком стукнуть?» Космонавты на МКС с трудом включили петербургского робота Фёдора

Космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки включить робота Фёдора на борту Международной космической станции. И даже с десятого раза он не отреагировал.

Об этом 30 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА. «Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота — прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», – посетовал Овчинин, находясь в модуле «Поиск», где установлен «Федор».

В этот момент космонавт Александр Скворцов находился в модуле «Звезда». Коллега Овчинина надел экзоскелет для дистанционного управления роботом.

Специалисты Центра управления полётами предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что «оживить» «Фёдора» всё-таки удалось.

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«Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», – отметил космонавт.

«Леша, я тебя вижу. Достаточно хорошее изображение, четкое», – отметил Скворцов, который благодаря шлему может видеть через камеры робота. Чуть позже Скворцов смог пошевелить пальцами Фёдора.