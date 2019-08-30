Полицейские задержали украинца, который на мотодельтаплане улетел в Словакию

В Словакии задержали гражданина Украины, который в ночь на 30 августа незаконно пересек границу на мотодельтаплане. Об этом сообщается на странице словацкой полиции в Facebook.

Пограничники в районе Собранце у села Лекаровце услышали звук мотора, приближающийся со стороны Украины. На поиски нарушителя границы выдвинулись несколько патрулей, в итоге украинца и его мотодельтаплан нашли между поселениями Йенковце и Бежовце. Его доставили в полицию, зачем он летал в Словакию, выясняют сотрудники правоохранительных органов.