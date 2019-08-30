В ДТП с автобусом на Киевском шоссе пострадали пятеро

В аварии на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти пострадали пять человек. ДТП на повороте в деревню Вайя собрало километровую пробку.

Точное количество пострадавших и обстоятельства происшествия сообщает 30 августа отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Около шести часов вечера «ЛиАЗ» наехал на BMW, поворачивающий в коттеджный посёлок Вайя. После этого «немца» вынесло на встречную полосу, где он получил ещё один удар, на сей раз от «тринадцатой». В итоге пострадали водители легковушек и трое пассажиров рейсового автобуса.