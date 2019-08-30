Горизбирком: Бортко будут вычеркивать из бюллетеней

Горизбирком не успеет до выборов напечатать новую партию бюллетеней для выборов губернатора Петербурга — без кандидата от КПРФ Владимира Бортко. Об этом изданию ЗАКС.РУ 30 августа заявил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Он уточнил, что фамилию Бортко, ранее заявившего о снятии с выборов, придется из бюллетеней вычеркивать.

«Если кандидат Бортко обратится с официальным заявлением в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и будет принято решение о прекращении его участия в избирательной кампании, бюллетени мы уже перепечатать, естественно, не успеем. Придется вычеркивать данные об этом кандидате из бюллетеня, что предусмотрено законом», – уточнил ЗАКС.РУ Краснянский.

Он также заявил, что надеется, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) смогут обработать такие документы. Всего для выборов напечатано более 3,8 млн бюллетеней.