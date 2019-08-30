Горизбирком: Бортко будут вычеркивать из бюллетеней
Горизбирком не успеет до выборов напечатать новую партию бюллетеней для выборов губернатора Петербурга — без кандидата от КПРФ Владимира Бортко. Об этом изданию ЗАКС.РУ 30 августа заявил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.
Он уточнил, что фамилию Бортко, ранее заявившего о снятии с выборов, придется из бюллетеней вычеркивать.
«Если кандидат Бортко обратится с официальным заявлением в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и будет принято решение о прекращении его участия в избирательной кампании, бюллетени мы уже перепечатать, естественно, не успеем. Придется вычеркивать данные об этом кандидате из бюллетеня, что предусмотрено законом», – уточнил ЗАКС.РУ Краснянский.
Он также заявил, что надеется, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) смогут обработать такие документы. Всего для выборов напечатано более 3,8 млн бюллетеней.
Справка:
Напомним, кандидат от КПРФ, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко заявил об отказе от участия в выборах во время дебатов 30 августа. «Фонтанке» он сказал, что принимал решение самостоятельно. Бортко подчеркнул, что не хочет «играть в дурака краплеными картами». «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца», – цитирует врио губернатора Александра Беглова телеканал 78. В КПРФ назвали решение Бортко «большой ошибкой».
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент на выборах губернатора остались трое кандидатов: Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Александр Беглов, врио губернатора Петербурга и самовыдвиженец.