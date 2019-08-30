«Зенит» договорился с «Порту» о покупке защитника Осорио. Футболист уже вылетел в Петербург

Защитник футбольного клуба «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в «Зените». Как сообщает 30 августа португальское издание O Jogo, клубы достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста.

Венесуэлец перейдет в петербургский клуб на правах аренды с обязательством выкупа. Сам игрок якобы уже вылетел в Санкт-Петербург. О деталях сделки не сообщается.

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро.

Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш» (Португалия). В 27 матчах португальской лиги (все — в основном составе) он забил два мяча и получил две желтые карточки.