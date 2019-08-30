«Считаю, что это большая ошибка с его стороны». В КПРФ прокомментировали решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

Владимир Бортко не имел права принимать решение об отказе от участия в выборах губернатора Петербурга без согласования с конференцией регионального отделения партии. Об этом 30 августа заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, пишет ТАСС.

«Он не имеет права принимать такие решения без решения коллегиального органа, который его выдвигал, а это конференция санкт-петербургского регионального отделения. Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны», – цитирует издание его слова.

Афонин предположил, что за решением Бортко может стоять «давление». Напомним, кандидат от КПРФ заявил об отказе от участия в выборах во время дебатов 30 августа. «Фонтанке» он сказал, что принимал решение самостоятельно. Бортко подчеркнул, что не хочет «играть в дурака краплеными картами». «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца», – цитирует врио губернатора Александра Беглова телеканал 78.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент на выборах губернатора остались трое кандидатов: Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Александр Беглов, врио губернатора Петербурга и самовыдвиженец.