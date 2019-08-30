«К моменту сдачи документация потеряет актуальность». Смольный дает 4 года на создание проекта 4 станций

В свежем конкурсе на проектирование участка Красносельско-Калининской лини городские власти дали нетипично большой срок выполнения работ – 4 года. Проектировщики утверждают, что это слишком много и сулят - спустя несколько лет понадобятся дополнительные траты на актуализацию документации. Власти не согласны.

Антон Ваганов/Коммерсантъ

5 сентября закончится прием заявок на конкурс комитета по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ): ведомству требуется проектировщик для станций метро «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна», которые продолжат коричневую ветку на юг города. На создание документации Смольный дает 4 года и 990 млн рублей. В числе работ – инженерные изыскания, у которых рекомендуемый срок годности – 2-3 года. Власти заверяют, что не возникнет ситуации, при которой часть работы «протухнет» к окончанию всего контракта. Смысл решения: синхронно проектировать и строить.

Согласно своду строительных правил, действующих на территории РФ, срок давности инженерных изысканий(комплексная работа по изучению условий местности, на которой будет вестись строительство – прим. ред) не должен превышать 3 лет. Об этом же «Фонтанке» сообщил генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» Сергей Алпатов. Получается, что к моменту исполнения 4 летнего контракта, выполненные в первый год изыскания могут потерять актуальность.

«Опытная проектная организация, и если мы говорим о проектировании метро в Петербурге, такой организацией является ОАО «Ленметрогипротранс», в состоянии подготовить проект участка линии в составе 4-х станций намного раньше, условно говоря,

в течение полугода. Другое дело, что на получение полного пакета разрешительной документации, включая отчуждение участков под строительство наземных вестибюлей,уходят годы, и происходит это не по вине проектировщиков. Вспомним хотя ситуацию со станцией «Театральная», место наземного вестибюля которой до сих пор не определено. Процедура отведения земли по сегодняшним законам занимает несколько лет, – рассуждает Сергей Алпатов, – В многолетнем ожидании документов на землю готовые проекты морально устаревают, в частности, инженерные изыскания теряют актуальность. И даже если полный пакет документации собран, проект должен получить положительное заключение Главгосэкспретизы в Москве. При самом благоприятном раскладе – это в районе года – приходится ждать своей очереди, ведь организация рассматривает проекты уникальных сооружений со всей страны. Если из-за отсутствия каких-либо юридических справок проект отправляется на доработку, прогнозировать сроки его реализации становится невозможно»

Реклама



Как объяснил «Фонтанке» начальник отдела проектирования и развития метрополитена в КРТИ Михаил Самборский строительство участка коричневой линии метро от «Юго-Западной» до «Сосновой поляны» будет разбито на 4 этапа и тесно переплетено с процессом проектирования. Фактически по 1 году на 1 этап. Как только документация по этапу готова, комитет будет направлять её на экспертизу. В случае успешного прохождения, срок годности документов увеличится до 5 лет, к тому же точкой отсчета будет дата получения заключения.

1 этап – инженерная подготовка территории, 2 – подготовительный этап строительства, 3 – участок от станции «Юго Западной»(проектная название «Казаковская») до «Улицы Доблести», 4 –от «Улицы Доблести» до «Сосновой поляны». На создание документации по каждому этапу дается год. После прохождение экспертизы, КРТИ сразу же ищет подрядчика для выполнения работ и гонит его на площадку.

В итоге получится такая схема: проектировщик закончит 1 этап, и на него сразу со строительными работами выйдет подрядчик. В это время будет вестись разработка документации по 2-ому этапу. Когда она пройдет экспертизу, то КРТИ подыщет подрядчика для выполнения работ по ней. И так до самого конца. Так, например, строилось продолжение Невско-Василеостровской линии – «Новокрестовская» и «Беговая».

Если верить правительственной схеме развития петербургской подземки, участок Красносельско-Калининской линии метро до «Сосновой Поляны» будет построен не раньше 2027 года.

На условиях конфиденциальности один из игроков рынка проектирования заверил «Фонтанку», что схема комитета не сработает. «Для проведения экспертизы, проектная документация сдается Заказчиком в Главгосэкспертизу РФ на весь перечень и объем работ по заключенному госконртакту. Сам контракт также предоставляется в Главгоэкспертизу РФ в составе исходно-разрешительной документации. Да, этапы строительства выделяются внутри проектной документации, но на экспертизу документация сдается в полном объеме, а не отдельными комплексами. Выделяются этапы строительства, а не этапы проектирования. Это значит, что к моменту сдачи документации в Главгосэкспертизу изыскания потеряют актуальность и власти в очередной раз потратят на корректировку документации сотни млн рублей», – поделился мнением собеседник нашего издания. Стоит отметить, что только в 2019 году Смольный потратит почти 1 млрд рублей на корректировку проектной документации.

Рассуждения проектировщиков на тему «у КРТИ не получится воплотить такую форму создания метрополитена» Михаил Самборский назвал в корне неверными. В самой Главгосэкспертизе, сообщили, что не могут комментировать схемы отдельных заказчиков. «Кто прав? Время покажет», – туманно ответил собеседник «Фонтанки» в городском правительстве. В «Ленметрогипротрансе», который спроектировал большую часть петербургской подземки, также отказались от попытки понять, кто прав.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»