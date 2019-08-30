«Теперь люди знают, кто такие коммунисты». Снявшийся с выборов Бортко заявил, что поднял имидж партии

Владимир Бортко заявил "Фонтанке", что добился цели, которую ставил перед собой, заявляясь на выборы губернатора Петербурга. Имидж коммунистов поднят.

После новостей 30 августа о том, что Владимир Бортко снимает свою кандидатуру с выборов губернатора, корреспондент «Фонтанки» связался с режиссером. Напомним, Бортко заявил, что не намерен играть в дурака краплеными картами. На вопрос, был ли он в курсе, что это за игра, когда принимал решение участвовать в выборах, Бортко ответил, что участвовал в кампании для того, чтобы поднять престиж своей партии. «И я это сделал, – подытожил Бортко итог своей электоральной активности. – Теперь люди лучше знают, кто такие коммунисты", – ответил Владимир Бортко.

Кроме того, он подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, не по просьбе Смольного, администрации президента или КПРФ: «Мне советчики не нужны». По его словам, именно сейчас – самый подходящий момент, чтобы быть услышанным и «поставить в конце своей кампании восклицательный знак».

Напомним, ранее коммунист Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил в ходе дебатов в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург 30 августа. «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца», – цитирует врио губернатора Александра Беглова телеканал 78.

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На данный момент на выборах губернатора остались трое кандидатов: Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Александр Беглов, врио губернатора Петербурга и самовыдвиженец.