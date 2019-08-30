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Общество
30.08.2019 19:31
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«Мы, русские, открыли Антарктиду 200 лет назад». Яхта «Сибирь» уходит напомнить миру о Беллинсгаузене

«Мы, русские, открыли Антарктиду 200 лет назад». Яхта «Сибирь» уходит напомнить миру о Беллинсгаузене

предоставлено "Российской газетой"

Омский парусник «Сибирь» через четыре дня покинет Петербург, чтобы начать кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. Омичи отчалят от набережной Лейтенанта Шмидта и пойдут по маршруту Беллинсгаузена. Домой они планируют вернуться через 15 месяцев.

Как сообщил «Фонтанке» капитан яхты Сергей Щербаков, в Петербург яхта пришла 29 августа. Здесь последняя стоянка парусника в российском порту. Проект финансируют из Фонда президентских грантов. В путешествие на «Сибири» отправятся шесть человек, четверо из них – постоянный состав. Ещё двое – волонтёры-специалисты в разных областях техники.

«Мы, русские, открыли Антарктиду 200 лет назад». Яхта «Сибирь» уходит напомнить миру о Беллинсгаузене

«Главная цель экспедиции – это всё-таки престиж России, – говорит капитан Сергей Щербаков. – У нас направление – общественная дипломатия и поддержка соотечественников за рубежом. Это пронести флаг России вокруг Земли, водрузить его на станции Беллинсгаузена и показать всему миру: вот, мы, русские, открыли Антарктиду 200 лет назад. И в каждом порту это надо произносить».

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На яхту установили солнечные батареи, ветрогенераторы и дизель-генераторы. Как шутит капитан, «по сравнению с предыдущими походами есть всё». По пути моряки посетят два десятка стран. Экипаж Сергея Щербакова на парусной яхте поначалу будет точно следовать маршруту путешественников Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду, но ближе к южному континенту от него отклонится, потому что яхта не создана для больших волн.

«Если мы на "Сибири" в 2000 году на 10-метровой волне перевернулись на Алеутских островах, то в районе пролива Дрейка волна бывает и 20, – говорит капитан. – Это страшно. Мы дойдём до Огненной Земли и будем выбирать окно, чтобы пройти на Антарктический полуостров. Беллинсгаузен и Лазарев были намного восточнее, а станция Беллинсгаузена – просто такое место, куда мы сможем доплыть».

В Бресте «Сибирь» ждёт еще одна яхта – «Ксанаду». Она оснащена научным оборудованием. На судно установили измерительный комплекс для анализа содержания углекислого газа – одного из основных парниковых газов – в воздухе и в воде. А система водозабора из-под киля будет прогонять воду через датчики для анализа распространения микропластика.

На антарктическую станцию «Беллинсгаузен» моряки хотят прийти к 28 января 2020 года – это день открытия материка. А осенью 2020 года они планируют вернуться домой. Для Сергея Щербакова эта кругосветка станет третьей. Он – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Яхту «Сибирь» спроектировал сам, участвовал в ее строительстве.

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