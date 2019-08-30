США расширили санкции против КНДР

США добавили в санкционные списки по КНДР двух жителей и три компании из Тайваня. Об этом сообщает Минфин США.

Кроме того, ограничительные меры были введены против одного судна под панамским флагом.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в списки санкций против Северной Кореи двух лиц и трех организаций, а также одного судна», — говорится в сообщении Минфина США.

Как пояснили в министерстве, санкции были введены в связи с нарушением ограничений на поставки нефтепродуктов в Северную Корею. Как напомнила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, «судоходные компании, ведущие торговлю с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску подпасть под санкции, несмотря на уловки, к которым они прибегают».

В 2017 году Совбез ООН единогласно поддержал введение новых санкций против КНДР после шестых по счету и самых мощных ядерных испытаний Пхеньяна. Эти ограничения предусматривают, в частности, запрет на поставки северокорейского текстиля и ограничивают экспорт в изолированную страну нефти. Глава Минфина США Стивен Мнучин тогда назвал это решение Совбеза ООН «историческим».