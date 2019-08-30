Источник: «Газпром Арена» выиграла право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» обошел мюнхенскую «Альянц Арену» в борьбе за финал Лиги чемпионов 2021 года. Как сообщает AP, мюнхенцам было предложено провести финал в 2022 году.

В 2023 году решающий матч Лиги чемпионов скорее всего пройдет на «Уэмбли». Официально об этом должны объявить примерно через месяц, в конце сентября.

Напомним, что «Зенит» стал самой посещаемой командой Российской премьер-лиги в сезоне-2018/19. Средняя посещаемость домашних матчей составила 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ. Общая посещаемость «Газпром Арены» с учетом всех официальных мероприятий составила 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя.