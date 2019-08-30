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Власть
30.08.2019 22:45
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Бортко не доиграл партию. За игровым столом остались трое

Петербуржцам в день голосования осталось выбирать всего из трёх кандидатов. Четвертый — выдвинутый КПРФ Владимир Бортко — снял свою кандидатуру.

Бортко не доиграл партию. За игровым столом остались трое

Владимир Бортко//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

За девять дней до выборов конкурент врио губернатора Петербурга Александра Беглова, выдвинутый КПРФ Владимир Бортко вдруг понял: кампания — игра в поддавки, а карты краплёные. Он отказался участвовать в выборах, оставив основного кандидата в бюллетене в компании конкурентов от «Справедливой России» и «Гражданской платформы». В КПРФ решение Владимира Бортко называют ошибкой и говорят, что оно лишит губернаторские выборы легитимности.

О решении сняться с губернаторских выборов Владимир Бортко объявил 30 августа в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» — прямо во время дебатов с конкурентами. «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят: нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок», — заявил Владимир Бортко.

Это заявление кандидат от КПРФ сделал в присутствии своего оппонента — врио губернатора Александра Беглова. Он впервые посетил дебаты на канале «Санкт-Петербург» — до сих пор участвовал лишь в тех, что транслировались по ВГТРК. «Жаль. Потеряли бойца», — отреагировал Александр Беглов на выступление конкурента.

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Фрагмент трансляции дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга/телеканал "Санкт-Петербург"

На протяжении последнего месяца Владимир Бортко сталкивался с помехами в предвыборной кампании. В начале августа несколько горожан пожаловались на него в городскую избирательную комиссию: они обнаружили плагиат в предвыборных газетах кандидата-коммуниста (он без разрешения разместил в агитке стихотворение Редьярда Киплинга). За нарушение авторского права в агитации кандидата можно снять с выборов, однако избирком ограничился предупреждением. Примерно в то же время в группах в соцсетях, которые до того рассказывали о достижениях Александра Беглова, начали появляться публикации, дискредитирующие Владимира Бортко. На его встречу с избирателями пришло совсем немного людей, а на дебатах коммунист был не слишком убедителен, рассказывали горожанам эти сообщества горожанам с помощью таргетированной рекламы.

«Кандидаты от КПРФ испытывают административное давление постоянно. Владимир Бортко, возможно, впервые столкнулся с административной машиной и вероятно, именно этим обусловлена его эмоциональная реакция», — сказал «Фонтанке» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он сказал, что узнал о решении Владимира Бортко уже после того, как тот публично о нем заявил. «У КПРФ задача на любых выборах одна — победить. Все остальное вторично», — комментирует Афонин сказанные «Фонтанке» слова Владимира Бортко о том, что он стремился за счёт участия в кампании поднять престиж партии. На вопрос «Фонтанки» о том, поступали ли руководству партии предложения отозвать кандидатуру Владимира Бортко с выборов, Юрий Афонин заявил, что ему о таких предложениях ничего не известно. По словам Юрия Афонина, на старте кампании КПРФ не заключала ни с кем — ни с администрацией президента, ни со Смольным — никаких договоренностей. «Тактически в этой ситуации, может быть, и выигрывает Александр Беглов. Но стратегически — нет: произошедшее делегитимизирует выборы губернатора Петербурга», — сказал он.

Оставшиеся в гонке оппоненты Александра Беглова Михаил Амосов и Надежда Тихонова, в разговоре с 47news не выразили намерения последовать примеру режиссера-коммуниста.

«Я вот еду сейчас после эфира и недоумеваю и расстроена безумно. Он подвёл своих избирателей, подвёл свою партию. Он снизил явку, что не позволит разбить монополию власти. При этом он же тоже этого хотел, насколько я понимаю.А мне кажется, он подыгрывает Беглову. Электорат у КПРФ железный, а теперь эти люди просто не придут», – выразила опасения Тихонова.

«Я считаю, что не стоит паниковать. Люди же придут голосовать, и они могут ситуацию изменить», – не согласился с предопределенностью исхода выборов Амосов.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"

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