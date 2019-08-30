Из Плесецка стартовал «Рокот» с военным спутником
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с космическим аппаратом военного назначения, сообщает Минобороны России 30 августа.
Пуск проведен в 17:00 по московскому времени с третьей пусковой установки космодрома.
«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — сообщили в ведомстве.
«Рокот» разработана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 и изготавливается Космическим центром Хруничева.