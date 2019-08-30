Жара на дорогах. На КАД пробки до 14 км, на ЗСД – почти 5 км

Вечер пятницы последнего буднего дня лета в Петербурге не отличается аномальной загруженностью дорог, но длина пробок впечатляет.

Максимум – «красные» 7 балов – 30 августа были достигнуты к 17:25 и уже к 18:50 сменились «жёлтыми» 6 баллами. Однако красное кольцо на «Яндекс.Карте» ясно свидетельствует о том, что в этот погожий день петербуржцы рванули за город.

Вот только несколько самых заметных пробок:

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на севере КАД на внутреннем кольце – примерно 10 км, на внешнем – 14 км;

на проспекте Энгельса перед выездом на КАД – почти 5 км;

на ЗСД в направлении севера перед съездом на Богатырский – 5 км;

на внешнем кольце КАД от Софийской улицы до «Колы» – около 10 км;

на внутреннем кольце от Софийской до Пулковского шоссе – около 5 км;

На Ивановской, Народной и Мурманском шоссе – около 7 км.

В разговорчиках «Яндекс.Навигатора» обсуждают погоду, грибы, ругают обочечников и знакомятся.

7 баллов для вечера это норма, столько же было, например, вчера. Утренний максимум 30 августа составил 4 балла, днём в среднем было столько же.