Одного арт-парка мало. Газпром и Смольный вкладывают миллиард в Приморский парк Победы

Чтобы сделать Крестовский остров аналогом столичного Парка Горького, чиновники построят велодорожки, детские площадки, фудкорты и уличную библиотеку. Ресторанам место не нашлось.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Участие Газпрома в реконструкции Приморского парка Победы обсуждалось 30 августа в ходе встречи президента компании Алексея Миллера и врио губернатора Александра Беглова. Как рассказал «Фонтанке» глава администрации Петроградского района Иван Громов, газовый гигант принципиально подтвердил свое участие в проекте, но объем финансирования будут обсуждать отдельно. Общая стоимость проекта оценивается «не менее чем в 1 млрд рублей». Ресторанам, не успевшим оформить в собственность землю, места в новой концепции может не найтись.

Об обновлении городских парков в Смольном задумались еще весной 2019 года. «С парками надо что-то делать, создавать там пространства. Все ездят в Москву, всем нравится Парк Горького. В Петербурге сделать подобное ничего не мешает», – рассказывал тогда вице-губернатор Евгений Елин. Речь будет идти не о глобальной реконструкции, а скорее о зонировании и размещении нестационарных торговых объектов, объяснял чиновник. К осени городские власти определились с пилотным проектом – им станет Приморский парк Победы на Крестовском острове.

В отличие от Москвы, демонтаж аттракционов на Крестовском острове не предполагается. По словам Евгения Елина, концепция, разработанная комитетом по благоустройству, предусматривает сосуществование двух парков — парка развлечений («Диво-остров») и парка отдыха. Переменам подвергнется в основном последний.

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По задумке чиновников, оформленное в едином стиле общественное пространство будет включать сам Приморский парк Победы, зоны вдоль Южной дороги и набережной Малой Невки, благоустройством которых сейчас занимается администрация Петроградского района, а также территорию вокруг стадиона «Санкт-Петербург Арена», которую обустраивает «Газпром». Также газовый гигант ранее заявил о планах создать яхт-клуб на намывной части Крестовского острова.

Планировочная структура Приморского парка будет сохранена. Центральной точкой останется главный фонтан, который станет светомузыкальным. Остальное пространство разделят на несколько функциональных зон – для занятия спортом, для тихого отдыха, а также отдыха с детьми.



Зона тихого отдыха будет организована в северной части парка — там появятся кормушки для птиц, уличная библиотека и информационные стенды. Возле Южного парка появится зона для отдыха у воды с деревянными шезлонгами и зона рыбалки. Там же предлагается обустроить зону для занятия йогой.

Между Южным прудом и Южной дорогой будет создана детская площадка — качели и «игры с песком и водой». Точки общественного питания предлагается разместить вдоль Центральной аллеи и на Батарейной дороге.

Спортивные объекты сосредоточатся за пределами парка — вдоль Южной дороги. Сам парк находится под охраной КГИОП и там нет возможности разместить спортивный инвентарь, пояснил Евгений Елин. В зоне отдыха власти намерены обеспечить качественное покрытие wi-fi, а в зоне для родителей с детьми предусмотреть туалеты с пеленальными комнатами. Кроме того, у парка отдыха появится новый вход. Где именно — пока обсуждается.

Изменениям подвергнется и дорожная инфраструктура. Смольный предлагает сократить число полос на Южной дороге с четырех до двух, а остальные две отдать для велосипедных дорожек, роликовых коньков и для бега. Сейчас они фактически используются для стоянки машин, отметил Евгений Елин. Вместо этого автовладельцам предложат использовать стоянку у стадиона.

По словам Ивана Громова, реконструкция Приморского парка будет логическим продолжением благоустройства Южной дороги. Первым этапом проекта стало создание в 2018 году деревянной набережной и спортивной площадки. Как сообщала «Фонтанка», эта часть работ финансировалась из кармана рестораторов.

На второй этап 93,1 млн рублей выделил район. Работы возле метро «Новокрестовская» и вдоль набережной Малой Невки находятся в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе районной администрации. Третий этап будет включать благоустройство территории севернее метро «Новокрестовская». Средства на него заложены в бюджет. Но с учетом 50 млн рублей, выделенных по программе «Мой район», проект может стать более масштабным. Конкурс на проектирование может быть объявлен в октябре-ноябре.

Правда, прежде чем начинать заниматься реконструкцией Приморского парка, Смольному предстоит избавиться от нежелательных обитателей. Первые кандидаты на выход — разбросанные по территории тележки, лотки и летние кафе, которые впоследствии сменят фудкорты, оформленные в едином стиле. Ранее чиновники выяснили, что нестационарная торговля в парках является незаконной и не приносит денег в бюджет города. Чтобы легализовать ее, придется менять законодательство.

Также Смольный проводит ревизию сданных в аренду участков. По информации «Фонтанки», город не будет продлевать соглашения после истечения срока их действия, чтобы приспособить землю «под новые функции». В частности, к 2023 году кончатся договоры у ресторанов «Русская рыбалка», «Карл и Фридрих» и «Альпенхаус», «Villa ZimaLeto», а также на территорию за четырехзвездочным отелем Parklane Resort & SPA (само здание стоит на участке в собственности).

Евгений Елин не исключил, что покинуть Приморский парк Победы придется и капитальным строениям. «В прежние времена земельные участки отдавали под одну функцию, чаще под спортивную, но по факту появились другие — общепит и развлечения», – сказал он. По словам вице-губернатора, город изучит возможность оспорить в суде нецелевое использование, и, при необходимости, будет выкупать землю обратно в городскую собственность. «Парк должен быть парком», – подчеркнул он.

Забрать у бизнеса участки и строения, оформленные как частная стоимость, будет непросто, говорит управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь. По ее словам, изъять землю можно, к примеру, если здания будут признаны аварийными или самовольными, а также, если будет доказано нецелевое использование участка: например, если характеристики расположенных на них объектов не соответствуют тому, что разрешено строить на данной территории. «Но по этому основанию вряд ли удастся заплатить собственнику минимальный размер возмещения», – отмечает юрист.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»