В бюджет-2020 подкинули дров. Комитеты Смольного принесли депутатам свои хотелки, но понимание нашли не все

Комитеты Смольного в последний раз попытались перетянуть на себя десятки миллиардов в бюджете 2020-го. Им надо на все - от туалетов до дров, но триллиона в запасе пока нет.

pixabay.com/mikesphotos

«Нулевые чтения» бюджета 2020 года размазаны на всю неделю, и тем не менее не все смольнинские ведомства успевают принести свои финансовые челобитные в Законодательное собрание. К примеру, комитет по тарифам, видимо, будет обсуждать свою заявку с бюджетно-финансовым комитетом в рабочем порядке. На пятницу оставили самое дорогое: чиновники пришли за дополнительными миллиардами на дороги, транспорт, фонари и туалеты. Дадут не всем.

Мамонты и отличники

В последний день рабочих совещаний по проекту бюджета в ЗакС пожаловали все наиболее «затратные» комитеты Смольного: по транспорту, по развитию транспортной инфраструктуры, по благоустройству, по энергетике, по строительству, КИО. Все были объединены общей целью: доказать, что заложенных в базовый вариант бюджета-2020 средств им недостаточно.

Отнеслись к ним по-разному: главе ведомства Сергею Харлашкину, как случается в школе, не посчастливилось выступать после «отличника» – председателя комитета по экономической политике Валерия Москаленко. Тот, претендуя на сравнительно небольшую дополнительную сумму в 400 млн, выступал минут 20, подробно рассказывая о том, чем прирастет «Единая карта петербуржца» в следующем году: возможностью высказываться по разным вопросам жизни города, оплачивать платные услуги образовательных учреждений и волонтерить. Расстались в атмосфере всеобщего благодушия, а депутат Андрей Васильев порадовался, что за экономическую политику отвечает знающий человек.

Сравнительная база для КРТИ была такая, что не позавидуешь, к тому же именно на комитете формально висит вся невеселая история с петербургским метростроением. А тут еще выяснилось, что депутатам предложили слишком общую заявку без детализации. Председатель БФК Максим Яковлев возмутился, что присутствующие собрались, по сути, «поговорить ни о чем, просто так». В итоге основные показатели Харлашкин до БФК донести смог: комитету по борьбе с половиной российских бед нужно 16,7 млрд рублей к 45 млрд, уже прописанным. 5,7 млрд рублей предполагается направить на текущий ремонт дорог, сейчас в этой строчке значится 6 млрд рублей.

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«Фонтанка» неоднократно писала о том, что Смольный в этом отношении себе не хозяин: есть президентский указ, который обязывает к 2024 году довести долю дорог в нормативном состоянии до 85%. Сейчас у Петербурга в лучшем случае 64%, и год текущий может стать первым, когда эта величина вырастет: то есть ремонт дорог обгонит ежегодный 4-процентный износ. Но сделать это удастся только благодаря тому, что на строительных объектах КРТИ не все славно: 2,4 млрд могли пролежать на Южном и Пулковском шоссе мертвым грузом, и их решили перекинуть на ремонт. Чтобы медленно, но верно идти к заветным 85%, нужно около 12 млрд ежегодно — именно на это и нацелена заявка КРТИ.

Еще на 1,2 млрд рублей предполагается нарастить капитальный ремонт, распределив между несколькими объектами – в частности, Шлиссельбургским и Петрозаводским шоссе, Пухтоловской дорогой и Домодедовской улицей. Порядка 430 млн рублей (к слову, величина всей заявки комитета Москаленко) направят на разметку.

БФК похмурился и собрался ждать уточняющих материалов. Харлашкину же пришлось отвечать на вопросы журналистов о метро, на которое он благоразумно дополнительных денег не просил: на следующий год, по его словам, запланировано что-то вроде реформы в метростроении, но в чем она заключается, понять трудно. Похоже, все сводится к привлечению к городским аукционам альтернативных поставщиков, названия их уже звучали: «Стройтрансгаз», «Ингеоком», «Ойкумена» и – обезличенно – китайцы. Правда, формально им ничего не мешало заявляться на аукционы и раньше. О судьбе «Метростроя» Харлашкин высказался, по его собственным словам, в диалектическом ключе: вопрос банкротства после сдачи новых станций фиолетовой линии не стоит, но и у мамонтов вопрос вымирания в повестке не значился, их никто особо не спрашивал.

Плюс 2 рубля на жетон

С комитетом по транспорту получилось немногим лучше. Сейчас у него на 2020 год заложено 62 млрд рублей, дополнительная потребность — 15,2 млрд. Из них львиная доля — 11,6 млрд — предназначены для заключения контрактов с наземными перевозчиками после того, как наконец будет проведена давно заявленная реформа: на все маршруты заключат государственные контракты, на них будут работать одни тарифы и действовать все льготы.

Зампредседателя комфина Сергей Макеев, который комментировал все заявки чиновников, подчеркнул, что никаких расчетов этой суммы у него нет: точно так же комитет мог заявить 2 млрд или 200 млрд. Оно и понятно: маршрутная сеть еще не сформирована окончательно, а комтранс собирается в турне по районам города, чтобы убедить местных, что без колес их не оставят. Пока что задача – убедить хотя бы депутатов: на вопросы о Колпинском районе и маршрутках председателю комитета Александру Головину пришлось отвечать прямо в ходе слушаний.

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Есть заявки и по субсидии перевозчикам, которая покрывает их расходы в связи с тем, что пассажиров возят не по экономически обоснованному, а по льготному тарифу. Дополнительная потребность по этой статье — 1,5 млрд, из них 1,14 метрополитену, 300 млн — «Горэлектротрансу»; «Пассажиравтотранс» вроде справляется и так. Суммы не то чтобы огромные: например, по действующему бюджету подземке прописано в 2020 году 21,7 млрд, ГЭТ — 9,6 млрд, ПАТ — 11 млрд. Однако растущие расходы перевозчиков берет на себя бюджет посредством субсидий и пассажиры — оплачивая проезд по выросшему тарифу.

Судя по всему, Смольный может поднять плату за проезд на 2 рубля (47 – в метро, 42 — в наземном транспорте).

Пока это просто прикидки комитета, тарифное ведомство, как было сказано, на совещания не собралось; ему еще только предстоит очистить заявки перевозчиков от надуманных расходов, оценить их подлинные затраты и, соответственно, выпадающие доходы. Но и это не приблизит к разгадке, пока свое слово не скажут теоретики политической целесообразности: Смольный неоднократно демонстрировал готовность не повышать тарифы в стратегически важные моменты. В этом случае просто пропорционально вырастет субсидия из бюджета, который, впрочем, чуть ли не наполовину пополняется за счет НДФЛ.

У депутатов по поводу субсидий комитета возник ряд вопросов. На сегодняшний момент в 2019 году так и не перечислена более чем 700-миллионная субсидия оператору частного трамвая «Чижик», который должен по полной разлетаться в Красногвардейском районе с начала сентября. В комтрансе все объяснили необходимостью утрясти ряд вопросов с помощью допсоглашения к концессии. «Фонтанка» писала о спорных вопросах, которые неожиданно возникли между концессионером и городом. То же самое — с субсидией в 750 млн на увеличение уставного капитала «Пассажиравтотранса» – с этим обещали все уладить до конца года. А вот 130 млн рублей, которые должны были поддержать региональные авиаперевозки, целиком распределить между компаниями уже вряд ли удастся: судя по словам представителей комтранса, заинтересовалась только «Сибирь».

В заявке комитета спрятано еще 930 млн на погашение задолженности по кредиту от банка «Санкт-Петербург» на закупку 21 трамвая. Почти все они уже поставлены («Фонтанка» писала о секрете такой оперативности) и выходят на 60-й юго-западный маршрут. Общая сумма кредита — 2 млрд, но половину ГЭТ выгадал сам за счет экономии.

А если не будут брать — подключим газ

Комитет по энергетике просит подшить к своему 22-миллиардному бюджету еще 4,5 млрд рублей. 3,7 млрд из них — это так называемые инфраструктурные расходы развития, из которых на 3/4 состоят траты ведомства, а вот 846,6 млн — текучка. Половина (421 млн) положена «Ленсвету», который мало того что превратился в бюджетное учреждение, так еще и отвечает теперь за освещенность всех районов Петербурга, приняв часть хозяйства «Ленэнерго». Сейчас в бюджете заложено 3,5 млрд рублей, однако учреждению нужно 208 млн на электроэнергию и 204 млн — на закупку ламп и оборудования. Предполагается, что такими темпами средняя мощность на один светильник за 4 года сократится на 18%, а износ сетей – на 15%.

Еще одна важная часть расходов — 200 млн рублей Водоканалу на ремонт фонтанов. Год назад, когда формировался нынешний вариант трехлетнего бюджета, сложно было предположить, что музыкальные и пешеходные фонтаны настолько захватят умы администрации. Теперь, после общегородских голосований и показательного раскулачивания Водоканала, неудивительно, что эту статью пытаются увеличить в 5 раз. Всего до 2023 года за 5,4 млрд рублей планируется реконструировать 67 фонтанов, в 2020 году обновят 13 сооружений.

Если вокруг фонтанов действительно образовался временный ажиотаж, то кое-что в раскладах комитета вечно, а именно туалеты. Как пояснили в комитете «Фонтанке», 30 рублей за вход покрывают лишь треть от расходов Водоканала на эксплуатацию городских уборных, то есть за спиной у посетителя незримо стоят еще два виртуальных страждущих, за которых платит предприятие. Предполагается, что в следующем году функционировать будет 261 туалет, субсидия Водоканалу составит 319 млн, но на покупку новых требуются дополнительные отчисления — 41 млн к 25 млн уже выделенным. Необходимость расширения парка передвижных туалетов связывают с проведением в Петербурге нескольких матчей чемпионата Европы – 2020.

Несколько потупившись, в 21-м веке обсудили 22-миллионные доппотребности компаний, которые снабжают население дровами и углем. Это касается 700 семей (почти 2,3 тысячи человек). Вокруг поставщиков сжиженного газа и вовсе разгорелась дискуссия: пропаном в баллонах и других емкостях пользуются 6 тысяч человек в 610 домах, из которых 52 — многоквартирные. Ряд депутатов отметили, что пока государство дотирует приобретение баллонов, у граждан нет стимула «включить голову» и подключиться к газораспределительным сетям. Привели в пример 12 домов, к которым все уже подведено, но жителей устраивает емкостный газ. Комитет по энергетике не уполномочен делать потребителям предложения, от которых те не могут отказаться, так что запросил 82 млн на субсидии. Депутаты, казалось, прониклись дровяными и гигиеническими задачами комитета, по крайней мере расходились по-товарищески.

Комитет по благоустройству запросил дополнительно 11,5 млрд рублей; в том числе — 5 млрд на содержание дорог, которое пока забирает 9,2 млрд. От этой заявки веет холодом: нехватка денег на уборку улиц была дана нам в ощущениях минувшей снежной зимой. Слаженные конкурсы с предсказуемо минимальным снижением стартовой цены заинтересовали антимонопольщиков.

В течение недели «Фонтанка» сообщала о том, с какими запросами комитеты приходят в Законодательное собрание. В частности, стало известно, что в 2020 году не предусмотрено субсидии концессионеру ЗСД, а также расходов на обеспечение безопасности полигона «Красный Бор», который передадут федералам. Доходы бюджета в 2020 году должны составить 655 млн рублей, расходы — 711 млн. При этом предельный размер госдолга может увеличиться за год с 67 млрд до 110 млрд рублей. В силе также остаются планы по увеличению доходов Петербурга до триллиона к 2024 году.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»