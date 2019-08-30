Коммунист Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга

Коммунист Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил в ходе дебатов в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург 30 августа.

Владимир Бортко Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», — сказал Бортко на дебатах кандидатов.

По словам Бортко, он не будет играть в «дурака краплеными картами».

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Снятие соперника успел прокомментировать врио губернатора Александр Беглов. «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца», – цитирует его телеканал 78.

На данный момент на выборах губернатора остались трое кандидатов: Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Александр Беглов, врио губернатора Петербурга и самовыдвиженец.