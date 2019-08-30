В Госдуму РФ внесли законопроект о статусе гаражей и гаражных кооперативов

Депутат Госдумы ФС РФ Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты парламента России законопроект «О праве собственности на гаражи и гаражные объединения». Текст документа 30 августа появился на сайте Госдумы.

Законопроект предлагает прописать понятия «гаража», «гаражного комплекса» и «машино-места» и ввести две формы объединений собственников — гаражные товарищества и гаражные кооперативы. Первый представляет собой товарищество собственников недвижимости, второй — видом потребительского кооператива.

В настоящее время гаражные объединения регулирует только Гражданский кодекс, как следствие, собственники сталкиваются с проблемами управления, использования и регистрации права собственности.

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«Принятие данного законопроекта снимет правовую неопределенность статуса гаражей и машино-мест, а также статуса объединений их собственников, что положительно скажется на развитии гражданского оборота в целом и послужит стимулом для развития гаражного строительства», – говорится в тексте пояснительной записки.

Напомним, с начала 2017 года после вступления в силу поправок в Гражданский кодекс РФ правовой статус получили машино-места, расположенные в зданиях.

В Петербурге в настоящее время владельцы гаражей в кооперативе «Петроградец-4» пытаются оспорить расторгнутый городом договор аренды на землю. Об этом факте хозяева «боксов» узнали только спустя 9 лет. Уже после прекращения договора аренды ПИБы регистрировали право собственности на гаражи.