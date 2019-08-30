Псковский суд оставил «оправдание терроризма» в деле журналистки Прокопьевой

Псковский городской суд в пятницу, 30 августа, не стал исключать из «дела Светланы Прокопьевой» экспертизу, которая нашла «оправдание терроризма» в авторской реплике журналиста. В проведении новой независимой экспертизы высказываний Прокопьевой представителям радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» было отказано, передаёт из суда корреспондент «Фонтанки».

В сегодняшнем заседании представители местного «Эха» и сетевого СМИ «Псковская лента новостей», которая публикует расшифровки эфиров радиостанции, пытались оспорить предупреждение Роскомнадзора. Оно было вынесено обоим СМИ за публикацию реплики Прокопьевой в конце 2018 года. СМИ выступили в качестве истцов. Роскомнадзор – в качестве ответчика. Признание предупреждения Роскомнадзора «незаконным» отменяло штрафы для «Эха» и ПЛН за реплику Прокопьевой. В феврале «Эхо Пскова» было оштрафовано на 150 000 рублей .

Во время заседания под председательством заместителя горсуда Пскова Эльвиры Кузнецовой была организована видеосвязь с Хамовническим судом Москвы, где выступили авторы экспертизы. Сотрудники Московского государственного лингвистического университета, преподаватели русского языка и литературы Вячеслав Белоусов и Алла Руденко не смогли однозначно объяснить, с какими именно цитатами Прокопьевой они работали. При этом оба автора назначенной судом экспертизы настаивали, что в рассуждениях журналистки о причинах самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ осенью 2018 года признаки оправдания терроризма имеются. «Нужно уметь читать между строк», – заявил Вячеслав Белоусов.

Адвокаты истцов настаивали на ненаучном компилировании цитат Прокопьевой экспертами МГЛУ. В ходе многочасовой дискуссии выяснилось, что эксперты анализировали в том числе слова, которые не принадлежали Прокопьевой.

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С рецензией на судебную экспертизу выступила доцент МГУ, эксперт Гильдии лингвистов-экспертов, член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза. По её мнению, выводы коллег из Лингвистического университета «не отвечают требованиям научной обоснованности и объективности», а ответы, данные экспертами в ходе заседания, не позволяют считать выводы экспертизы «достаточно обоснованными».

Тем не менее в ходатайстве о проведении новой экспертизы было отказано, как и в просьбе о переносе рассмотрения иска оштрафованных СМИ. В итоге суд принял решение о законности предупреждений Роскомнадзора. «Вот такое у меня решение, к сожалению», – сказала заместитель председателя Псковского городского суда Кузнецова.

Сама Светлана Прокопьева сказала «Фонтанке», что отказ в отмене экспертизы преподавателей русского языка и литературы даёт «моральное право» следствию по её уголовному делу предъявлять ей обвинение в оправдании терроризма. Журналист не исключает, что это может произойти в ближайшее время, так как срок последнего продления следствия истекает 5 сентября. Спустя полгода после обысков и первых допросов Прокопьева остаётся в статусе подозреваемой.