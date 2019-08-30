Зеленского пригласят на День Победы в Москву. Президент Украины считает эту дату «днем благодарности»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский будет в числе иностранных лидеров, которых пригласят в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Президенту Украины будет направляться приглашение», – цитирует https://www.rbc.ru/politics/30/08/2019/5d6920319a7947547b91d2c3 30 августа Ушакова РБК.

По его словам, уже 17 лидеров приняли приглашение. Одним из самых первых свое присутствие подтвердил https://www.fontanka.ru/2019/08/16/098/ французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, согласие уже поступило от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Помимо этого Россия пригласила https://www.fontanka.ru/2019/08/16/098/ также премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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В последние годы на Украине особое отношение к 9 Мая. Экс-президент Петр Порошенко учредил в 2015 году специальный День памяти и примирения, перенеся на 8 мая большинство мероприятий ко Дню Победы. Одной из возможных причин такого шага стало то, что на Западе эту дату отмечают на день раньше, чем в России. Кроме того, Порошенко считал некоторые российские мероприятия, приуроченные к 9 Мая, «частью гибридной войны». Владимир Зеленский называет 9 Мая «днем благодарности». В 2019-м в этот день он посетил могилу своего деда – ветерана войны Семена Зеленского. По его словам, украинцы внесли свою лепту в разгром нацистов.

Напомним, что в последние годы празднование Дня Победы в России нечасто посещают высокие иностранные гости. Так, в этом году, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.