Просьбу моста глупости не уважили, но подарок ко дню рождения уже сделали – с лентой и на «тарелочке»

Сохранить «магию круглых чисел» мосту глупости на Софийской улице не дали. С другой стороны, весьма любопытный экземпляр, остановленный под мостом трубой, пожалуй, следует расценивать как полноценный подарок, пусть и досрочный.

Сообщение об очередной аварии появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» 31 августа, за два дня до 10-летнего юбилея моста. И это не 170-е, как он хотел, а 171-е ДТП.

Полагаем, мост уже начали поздравлять. На платформе эвакуатора, как на блюдечке, ему преподнесли перевязанную яркой лентой «машинку». Более того, если это полевая кухня, то она (можно надеяться) ещё и с угощением. Жаль, что цифры и даты дарители перепутали.

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Напомним эту коллизию. 29 июля (когда счёт был 169) мост в своём твиттере попросил не торопиться с авариями, так как хотел встретить 2 сентября, день своего 10-летия, со счётом 170 (ведь 315-летие Санкт-Петербурга он встретил со 150 «победами»). И через несколько часов в него влетела 170-я «Газель».

Вот смотрите, Мосту глупости 2го сентября стукнет 10 лет! Если водители не будут частить, то к юбилею будет не 171 Газель, а тоже круглое число. Водители, будьте внимательны, проезжая под Софийской улицей! Чтоб не испортить Мосту магию круглых чисел!

Помните 150 в День города?! — Мост глупости (@FoolsBridge) 29 июля 2019 г.

Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтоб не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею 2го сентября... Водители поняли просьбу буквально! 170я Газель прилетела уже на следующий день!

Видео из "ДТП и ЧП Петербург" pic.twitter.com/SzWBsu0C07 — Мост глупости (@FoolsBridge) 30 июля 2019 г.

Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, как он называется официально, был построен в 2009 году, хотя передан в эксплуатацию в 2014-м. С тех пор под ним регулярно застревают грузовики, в основном «Газели». Городские власти активно взялись за мост летом 2018 года, после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше, за первую половину 2019 года не набралось и десятка.