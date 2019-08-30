Гидрометцентр обещает в сентябре «температуру выше нормы». В Петербурге будет выше 20 градусов Цельсия

Синоптики уверены в том, что начало осени порадует теплой погодой без серьезных осадков жителей европейской части России.

«Первая декада сентября ожидается комфортной <...> Температурный фон на европейской территории России ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов», – цитирует 20 августа заявление руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

По его словам, первая неделя осени не принесет и «существенных осадков».

По прогнозу петербургского Гидрометцентра, в первые дни сентября жителей и гостей Петербурга ждут температура выше 20 градусов Цельсия и лишь иногда «кратковременные дожди».