Томящихся в очереди за визами петербуржцев покормили финскими продуктами

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге и Визовый центр 30 августа, предвидя наплыв заявителей в последний рабочий день перед вступлением в силу новых требований к документам, прикормили заявителей финскими продуктами.

Как сообщает Генконсульство в Facebook, совместно с финскими компаниями они "постарались сделать время ожидания в очереди не таким разочаровывающим" и устроили здоровый перекус. Петербужцам предложили йогурт, сок, воду, протеиновые и злаковые батончики, конфеты.

Последний рабочий день августа 2019 года стал одним из самых напряжённых в истории визового центра на Марата. По предварительным оценкам Генконсульства, около 7000 человек запрыгнули в последний вагон уходящего поезда и подали заявления на визу по упрощённой схеме 30 августа.

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За этот месяц дипмиссия приняла больше 100 тысяч заявлений, что составляет одну пятую от общего числа за весь 2018 год.

Впрочем, новые требования к пакету документов не кажутся невыполнимыми – достаточно будет приложить к заявлению от руки описание маршрута и целей первой поездки и предоставить справку с работы или выписку из банка. Подробнее. Финны, вынужденные гармонизировать свои правила с общими для всех стран Шенгена требованиями, заверили, что постараются максимально облегчить процесс получения визы в новых условиях.