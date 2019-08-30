В выходные в Петербурге изменится график разводки мостов. По Неве пройдет исследовательское судно
Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450 изменит график разводки мостов в Петербурге на две ближайшие ночи. Оно пройдет по Неве в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург».
Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в ночь с 30 на 31 августа разведут:
- мост Александра Невского – с 2:20 до 5:35;
- Большеохтинский мост – с 2:00 до 5:25.
В ночь с 31 августа на 1 сентября не по расписанию будут разведены:
- Литейный мост – с 1:40 до 5:10;
- Троицкий мост – с 1:20 до 5:15;
- Дворцовый мост – с 1:10 до 2:45 и с 3:10 до 5:20;
- Благовещенский мост – с 1:25 до 2:40 и с 3:10 до 5:25.
Остальные переправы в обе ночи будут разводить по графику. Актуальная информация о разводке мостов публикуется на сайте и в соцсетях СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».