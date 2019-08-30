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Власть
30.08.2019 17:52
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Зеленский решил уволить треть депутатов Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сократить число депутатов Верховной рады, а также внести изменения в украинское избирательное законодательство. Текст предложенного им законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Документ предполагает внесение изменений в статьи 76 и 77 украинской конституции. Среди предложений этого законопроекта — сокращение числа народных депутатов с 450 до 300 человек, изменение избирательной системы со смешанной на пропорциональную, введение избирательного ценза, подразумевающего, что кандидат в народные депутаты должен владеть государственным языком.

При этом в законопроекте отдельно указывается, что в случае его принятия действующий созыв Верховной рады продолжает свою работу без изменений до окончания полномочий. Для внесения изменений в конституцию требуется 300 из 450 голосов народных депутатов.

Ранее представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» предложит около десяти изменений в основной закон Украины.

29 августа состоялось первое заседание Верховной рады Украины девятого созыва, в которой впервые в истории страны коалиционное большинство было сформировано одной партией. В ходе заседания депутаты рассмотрели несколько законопроектов, а также назначили новое правительство.

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