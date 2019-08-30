Автомойщик в Петербурге угнал каршеринговую машину и устроил ДТП, удирая от полиции

Сотрудники ДПС в Петербурге гонялись за нарушителем на каршеринге. Оказалось, что машину тот должен был помыть, но решил на ней покататься.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 29 августа на Московском проспекте инспекторы ДПС заметили автомобиль Hyundai Solaris, который грубо нарушал ПДД. Полицейские попытались его остановить, но водитель их требования проигнорировал и только ускорился, чтобы скрыться. Инспекторы начали погоню.

Спустя некоторое время на Лиговском проспекте водитель «Соляриса» не справился с управлением и врезался в препятствие. Мужчину задержали и доставили в отделение.

Задержанный оказался работником автомойки и гражданином одного из сопредельных государств. Машина же принадлежит каршеринговой компании. В тот день автомобиль оставили для помывки, а задержанный решил взять его покататься.

В отношении водителя составили протоколы об административном правонарушении сразу по нескольким статьям: за несоблюдение требований дорожных знаков, невыполнение требований по остановке, езду на «красный» и нарушение правил обгона. Также у него не оказалось при себе документов, подтверждающих законность его нахождения на территории России. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.