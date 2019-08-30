Двор «LEGENDA Дальневосточного»: гармония функциональных зон в стилистике японского сада

Название проспекта «LEGENDA Дальневосточного» от компании LEGENDA Intelligent Development изначально определило дальневосточную стилистику всего проекта, где особенное внимание уделялось натуральным природным оттенкам и материалам.

В этом зеленом оазисе представлено более чем 25 видами растений и деревьев. Всего во дворе комплекса высажено свыше 3000 кустарников и 50 деревьев, среди которых по-настоящему экзотические для петербургских дворов растения: уссурийская груша, маньчжурский орех, спирея японская, канадская ирга, черемуха маака, японский багряник и другие представители прекрасной и неприхотливой в уходе дальневосточной флоры.

Подробнее о ландшафтном дизайне проекта – в этом видео:

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Дальневосточного – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.