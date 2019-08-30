Петербургская ГИБДД возвращает на дороги ручные радары

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возвращается к эксплуатации ручных радаров, запрещённых когда-то министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Теперь они другие.

Как сообщили «Фонтанке» 30 августа в отделе пропаганды петербургского управления, в августе в работу запущены ручные измерители скорости «Бинар». С ними предполагается работать точечно, исходя из ситуации с аварийностью. Пока инспекторы с «Бинарами» выходят на дороги Ленинградской области там, где часто фиксируются ДТП, связанные с превышением скорости.

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Указ главы МВД Владимира Колокольцева «О мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений Госавтоинспекции», запрещающий использовать радары, был принят летом 2016 года, хотя ограничения начали вводить в 2012 году. Потом в некоторых регионах радары стали постепенно возвращать в обиход, объясняя это повышенной аварийностью. Но это были уже модернизированные приборы, не дающие широких возможностей для взяточничества.

Обновлённый «Бинар» также отвечает положениям приказа Колокольцева. Он одновременно измеряет скорость и ведёт запись двух видеосюжетов: общим планом (для широкого обзора дороги) и крупным планом (для получения визуально различимого номера на большом расстоянии). Ручного режима работы нет, фиксация нарушений ведётся только в автоматическом режиме, невозможно использовать сторонние карты памяти и изменять данные.